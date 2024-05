Scomode verità - dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza | alle 18 la diretta con Alessandro Di Battista e Alessandro Barbero

“Scomode verità”, è il titolo del nuovo libro di Alessandro Di Battista , edito da Paperfirst, Presentato domenica mattina alla tensostruttura di via Napoli, a Villaricca . La guerra in Ucraina, il massacro a Gaza e il ruolo dei governi occidentali: sono le questioni che l’ex cinque stelle affronta ... Continua a leggere>>

Questo fine settimana, il dibattito politico e sociale si accende a Villaricca con la presentazione del saggio di Alessandro Di Battista, “Scomode Verità“. L’appuntamento è per domenica 28 aprile alle ore 11:00 presso la Tensostruttura “Karol Wojtyla” in via Napoli. La presentazione del libro di ...

Continua a leggere>>