Votazioni flop: il tempo di incassare – malamente – l'opera dei franchi tiratori, e nel centrodestra 'volano subito gli stracci' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mentre ora monta l'attesa per la sessione pomeridiana – che difficilmente porterà a qualcosa – all'interno del centrodestra intanto 'volano gli stracci'. E' inutile nascondersi dietro un dito: qualcuno 'ha tradito', proprio all'interno di quello che sembrava essere lo schieramento più deciso e compatto. Per Salvini le pugnalate alla schiena portate dai 'franchi tiratori' avranno sicuramente un effetto devastante. Ma dalla Lega continuano a mettere le mani avanti, affermando che "Dei 382 voti per Elisabetta Casellati 208 sono stati quelli della Lega, espressi in modo compatto". Votazioni flop, La Russa: "Di certo, sono mancati dei voti nel centrodestra, ma non quelli di Fratelli d'Italia" Fra gli alleati anche Ignazio La Russa si professa più perplesso ...

