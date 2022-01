Ministero-sindacati: dopo la mobilità si apre una frattura. Problemi anche con le Gps. E il 1° febbraio parte la trattativa per il rinnovo contrattuale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Se con lo sciopero di dicembre si era ingrossata la tensione, dopo l'ultimo incontro sul contratto della mobilità, sembra essersi aperta una frattura fra le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda degli Insegnanti e il Ministero dell'Istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 28 gennaio 2022) Se con lo sciopero di dicembre si era ingrossata la tensione,l'ultimo incontro sul contratto della, sembra essersi aperta unafra le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda degli Insegnanti e ildell'Istruzione. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Italia : Per il Ministero dello Sviluppo economico la crisi della Bosch è conseguenza della transizione verso il Green. Sugl… - orizzontescuola : Ministero-sindacati: dopo la mobilità si apre una frattura. Problemi anche con le Gps. E il 1° febbraio parte la tr… - fabiogreco : RT @Agenzia_Italia: Per il Ministero dello Sviluppo economico la crisi della Bosch è conseguenza della transizione verso il Green. Sugli es… - michela_mazzaro : RT @Agenzia_Italia: Per il Ministero dello Sviluppo economico la crisi della Bosch è conseguenza della transizione verso il Green. Sugli es… - scuolainforma : Riapertura GPS, esito confronto Ministero-sindacati (aggiornamento 28 gennaio) -