Inverno senza pioggia, allerta siccità In Lombardia: -46% riserve idriche, grandi laghi a secco (Di venerdì 28 gennaio 2022) A favorire lo smog è un Inverno senza vento e l’assenza di piogge significative che perdura da settimane È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti Lombardia in riferimento all’allarme smog e polveri sottili che attualmente in regione coinvolge otto province su dodici, mentre il totale delle riserve idriche territoriali invasate nei grandi laghi, negli invasi artificiali e sottoforma di neve è inferiore del 46% rispetto alla media del periodo 2006-2020, secondo l’ultimo bollettino di Arpa Lombardia. L’anomalia climatica – spiega la Coldiretti nazionale – è evidente dalla situazione del fiume Po che ha portate praticamente dimezzate rispetto ad un anno fa e sono scese a Piacenza ad appena 379,7 metri cubi al secondo, il dato più ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 28 gennaio 2022) A favorire lo smog è unvento e l’asdi piogge significative che perdura da settimane È quanto emerge da un’analisi della Coldirettiin riferimento all’allarme smog e polveri sottili che attualmente in regione coinvolge otto province su dodici, mentre il totale delleterritoriali invasate nei, negli invasi artificiali e sottoforma di neve è inferiore del 46% rispetto alla media del periodo 2006-2020, secondo l’ultimo bollettino di Arpa. L’anomalia climatica – spiega la Coldiretti nazionale – è evidente dalla situazione del fiume Po che ha portate praticamente dimezzate rispetto ad un anno fa e sono scese a Piacenza ad appena 379,7 metri cubi al secondo, il dato più ...

