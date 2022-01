Infortunio Spinazzola: tempi ancora lunghi, obiettivo primavera (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non ci sono buone notizie per Leonardo Spinazzola i cui tempi di recupero dell’Infortunio sono ancora piuttosto lunghi Sin dal principio si sapeva che recuperare a pieno dell’Infortunio sarebbe stato particolarmente laborioso per Leonardo Spinazzola. Il nuovo piano condiviso tra Roma e Nazionale prevede a febbraio ancora una serie di controlli, con l’obiettivo di tornare a diposizione in primavera. Impossibile o quasi recuperarlo per i playoff Mondiali, quel che è certo è che il vero Spinazzola lo si rivedrà nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non ci sono buone notizie per Leonardoi cuidi recupero dell’sonopiuttostoSin dal principio si sapeva che recuperare a pieno dell’sarebbe stato particolarmente laborioso per Leonardo. Il nuovo piano condiviso tra Roma e Nazionale prevede a febbraiouna serie di controlli, con l’di tornare a diposizione in. Impossibile o quasi recuperarlo per i playoff Mondiali, quel che è certo è che il verolo si rivedrà nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

