Giuliano Ferrara colpito da infarto: ricoverato in prognosi riservata a Grosseto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il fondatore del quotidiano Il Foglio, Giuliano Ferrara, 70 anni, è stato colpito da un infarto. Ora è ricoverato all’ospedale di Grosseto in prognosi è riservata Secondo quanto riporta Il Tempo che cita Maremmaoggi come fonte il giornalista verserebbe in condizioni gravissime e si troverebbe in rianimazione. Ferrara sarebbe già stato sottoposto ad angioplastica. L’editorialista de Il Foglio avuto un malore nella sua casa a Scanzano. Lì sarebbe stato soccorso dal 118 e ora secondo quanto scrive il quotidiano romano “lotta tra la vita e la morte” nel reparto di rianimazione cardiologica dell’ospedale di Grosseto. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il 70enne fondatore de ‘Il Foglio’ è stato ricoverato ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il fondatore del quotidiano Il Foglio,, 70 anni, è statoda un. Ora èall’ospedale diinSecondo quanto riporta Il Tempo che cita Maremmaoggi come fonte il giornalista verserebbe in condizioni gravissime e si troverebbe in rianimazione.sarebbe già stato sottoposto ad angioplastica. L’editorialista de Il Foglio avuto un malore nella sua casa a Scanzano. Lì sarebbe stato soccorso dal 118 e ora secondo quanto scrive il quotidiano romano “lotta tra la vita e la morte” nel reparto di rianimazione cardiologica dell’ospedale di. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il 70enne fondatore de ‘Il Foglio’ è stato...

