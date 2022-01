Com'è UFL, il nuovo videogioco sul calcio che vuole spodestare FIFA (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il nome UFL potrebbe diventare presto famoso tra gli appassionati di calcio. Si tratta del nuovo videogioco che punta a scalfire il dominio di FIFA e a prendere il posto di eFootball (l'ex PES, ora gratuito ma con diversi problemi di grafica da risolvere) nell'Olimpo dei simulatori di calcio. Dopo anni in cui la battaglia tra FIFA e PES ha coinvolto milioni di giocatori in tutto il mondo, questo nuovo videogioco potrebbe mischiare le carte in tavola, anche perché i presupposti per fare bene ci sono tutti: sei anni di sviluppo, motore grafico Unreal Engine e struttura free-to-play con cui, probabilmente, cercherà di farsi largo nelle prime fasi di distribuzione per poi puntare su un meccanismo di pagamento simile al FIFA Ultimate ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il nome UFL potrebbe diventare presto famoso tra gli appassionati di. Si tratta delche punta a scalfire il dominio die a prendere il posto di eFootball (l'ex PES, ora gratuito ma con diversi problemi di grafica da risolvere) nell'Olimpo dei simulatori di. Dopo anni in cui la battaglia trae PES ha coinvolto milioni di giocatori in tutto il mondo, questopotrebbe mischiare le carte in tavola, anche perché i presupposti per fare bene ci sono tutti: sei anni di sviluppo, motore grafico Unreal Engine e struttura free-to-play con cui, probabilmente, cercherà di farsi largo nelle prime fasi di distribuzione per poi puntare su un meccanismo di pagamento simile alUltimate ...

Advertising

LoreloDrani : DICIOTTO anni fa, oggi, andava in onda il primissimo episodio delle winx mi sento troppo vecchio fermate il temp… - HDblog : UFL, il nuovo gioco di calcio che sfida FIFA si mostra nel primo gameplay trailer - FabioNapoli84 : @GalvaniRenan Così si capisce meglio, al mio parere la versione UFL e migliore rispetto a quello di efootball - GameXperienceIT : Un gameplay Trailer per UFL e Cristiano Ronaldo in copertina - GamingTalker : UFL, pubblicato il primo trailer del gameplay del nuovo gioco di calcio AAA: nuovi dettagli -