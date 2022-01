Colpo last minute del Napoli: arriva il campione sull’out sinistro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Napoli ha definito il gran Colpo di mercato che i tifosi aspettavano da anni, manca solo l’ufficialità: cifre, dettagli e ingaggio. Finalmente arriva il Colpo di mercato che i tifosi del Napoli aspettavano da anni. Infatti finalmente sembrerebbe essere risolto il problema sulla fascia sinistra, con la definizione di un acquisto atteso: la trattativa. I calciatori azzurri festeggiano dopo un goal (Via Getty Images)Quella di gennaio è stata un’altra sessione di calciomercato deludente per i tifosi del Napoli, che per ora hanno visto solamente l’arrivo di Axel Tuanzebe dal Manchester United, per coprire l’assenza di Kalidou Koulibaly impegnato con il Senegal in Coppa d’Africa. In molti si aspettavano qualche atro Colpo, per continuare a credere a ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilha definito il grandi mercato che i tifosi aspettavano da anni, manca solo l’ufficialità: cifre, dettagli e ingaggio. Finalmenteildi mercato che i tifosi delaspettavano da anni. Infatti finalmente sembrerebbe essere risolto il problema sulla fascia sinistra, con la definizione di un acquisto atteso: la trattativa. I calciatori azzurri festeggiano dopo un goal (Via Getty Images)Quella di gennaio è stata un’altra sessione di calciomercato deludente per i tifosi del, che per ora hanno visto solamente l’arrivo di Axel Tuanzebe dal Manchester United, per coprire l’assenza di Kalidou Koulibaly impegnato con il Senegal in Coppa d’Africa. In molti si aspettavano qualche atro, per continuare a credere a ...

