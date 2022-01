Bergamo: in partenza i lavori in piazza Matteotti, ippocastano trasferito al parco Suardi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Bergamo. Sono ormai imminenti i lavori per il terzo lotto di riqualificazione del centro piacentiniano, ultima fase di intervento di sistemazione del centro novecentesco di Bergamo bassa. Mentre sono ancora in corso i lavori del primo e del secondo lotto, rispettivamente su piazza Dante e lungo l’ultima parte del Sentierone, l’Amministrazione comunale si appresta ad allargare il cantiere anche su parte di piazza Matteotti, iniziando dagli spazi tra via Crispi e via XX Settembre. E proprio dall’area antistante all’imbocco con via Crispi si comincia a lavorare la prossima settimana, con un intervento particolare, ovvero il trasferimento di un ippocastano, l’ultimo del filare di sinistra, quello più vicino all’ingresso di Palazzo Frizzoni. Un’operazione ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 28 gennaio 2022). Sono ormai imminenti iper il terzo lotto di riqualificazione del centro piacentiniano, ultima fase di intervento di sistemazione del centro novecentesco dibassa. Mentre sono ancora in corso idel primo e del secondo lotto, rispettivamente suDante e lungo l’ultima parte del Sentierone, l’Amministrazione comunale si appresta ad allargare il cantiere anche su parte di, iniziando dagli spazi tra via Crispi e via XX Settembre. E proprio dall’area antistante all’imbocco con via Crispi si comincia a lavorare la prossima settimana, con un intervento particolare, ovvero il trasferimento di un, l’ultimo del filare di sinistra, quello più vicino all’ingresso di Palazzo Frizzoni. Un’operazione ...

