Antivirale Pfizer, parla Bassetti: «È efficace su Omicron, ma va gestita da mani esperte» (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'Antivirale Paxlovid di Pfizer, dopo il via libera dell'Ema, fa discutere. " È un'opportunità in più nel trattamento di Covid-19, è molto simile ma anche più efficace dell'altro Molnupiravir. Funziona meglio però su Omicron, quindi è un'arma in più per i medici per trattare Covid a casa". Così Matteo Bassetti commentando l'approvazione dell'agenzia europea del nuovo Antivirale. Antivirale, Bassetti: "È un'arma in più contro il covid" "Quindi oggi abbiamo gli anticorpi monoclonali di cui è rimasto 'in vita' solo Sotrovimab. E adesso due antivirali orali", dice ottimista il direttore di Infettologia al San Martin di Genova. "Disponiamo così di un armamentario importante. Paxlovid è un farmaco che va gestito da mani esperte".

