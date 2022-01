Sci alpino, Coppa Europa 2022: doppietta azzurra nel superG di Saalbach! Giovanni Franzoni precede Nicolò Molteni (Di giovedì 27 gennaio 2022) Grande Italia nel superG di Saalbach-Hinterglemm valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2021-2022. Arriva, infatti, una doppietta per i nostri colori, con Giovanni Franzoni che fa sua la gara, ma Nicolò Molteni chiude al secondo posto a soli 7 centesimi. Il bresciano classe 2001 ha concluso con il tempo di 1:21.89, precedendo per un soffio Nicolò Molteni (sceso con il pettorale numero 30), quindi è terzo a soli 10 centesimi l’austriaco Julian Schuetter. Quarta posizione, a soli 22 centesimi, per lo svizzero Gilles Roulin, quindi è quinto l’austriaco Christoph Krenn a 31, sesto il canadese Jeffrey Read a 39 centesimi, settimo l’austriaco Lukas Feurstein a ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Grande Italia neldi Saalbach-Hinterglemm valevole per ladi scimaschile 2021-. Arriva, infatti, unaper i nostri colori, conche fa sua la gara, machiude al secondo posto a soli 7 centesimi. Il bresciano classe 2001 ha concluso con il tempo di 1:21.89,ndo per un soffio(sceso con il pettorale numero 30), quindi è terzo a soli 10 centesimi l’austriaco Julian Schuetter. Quarta posizione, a soli 22 centesimi, per lo svizzero Gilles Roulin, quindi è quinto l’austriaco Christoph Krenn a 31, sesto il canadese Jeffrey Read a 39 centesimi, settimo l’austriaco Lukas Feurstein a ...

