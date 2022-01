Rumors: Salvini incontra l'ambasciatore Massolo ex capo degli 007. La Lega smentisce (Di giovedì 27 gennaio 2022) Salvini ha incontrato Giampiero Massolo e subito scattano i Rumors per i motivi dell'incontro. Per il Quirinale, per un ipotetico governo post - Draghi o per altri motivi. La voce è stata rilanciata ... Leggi su globalist (Di giovedì 27 gennaio 2022)hato Giampieroe subito scattano iper i motivi dell'incontro. Per il Quirinale, per un ipotetico governo post - Draghi o per altri motivi. La voce è stata rilanciata ...

Advertising

zazoomblog : Rumors: Salvini incontra lambasciatore Massolo ex capo degli 007. La Lega smentisce - #Rumors: #Salvini #incontra - VELOSPORT1960 : (Adnkronos) - Da Letta a Salvini, girandola di rumors su mosse premier - fisco24_info : Quirinale 2022, Draghi 'scompare da radar': torna il 'where is Mario?: (Adnkronos) - Da Letta a Salvini, girandola… -