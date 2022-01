Muscarà: “Quattro mesi per una tac, la finta riapertura degli ambulatori in Campania” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’ultima beffa del governatore De Luca, sulla pelle e sulla vita dei cittadini della Campania, è la finta riapertura delle prestazioni ambulatoriali. Le testimonianze drammatiche che sto raccogliendo in questi giorni sono l’ennesima riprova che in Campania il diritto alla salute è negato. Basti pensare che per eseguire una tac al Cardarelli, il più grande e attrezzato ospedale del Mezzogiorno, bisognerà attendere il mese di aprile. 120 giorni per un esame che potrebbe evidenziare una patologia oncologica che, se non curata in tempo, potrebbe essere letale per chi ne soffre”. È la denuncia della consigliera regionale Maria Muscarà. “Prenotazioni – prosegue Muscarà nella sua nota – che in assenza di un Cup unico regionale, vanno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’ultima beffa del governatore De Luca, sulla pelle e sulla vita dei cittadini della, è ladelle prestazioniali. Le testimonianze drammatiche che sto raccogliendo in questi giorni sono l’ennesima riprova che inil diritto alla salute è negato. Basti pensare che per eseguire una tac al Cardarelli, il più grande e attrezzato ospedale del Mezzogiorno, bisognerà attendere il mese di aprile. 120 giorni per un esame che potrebbe evidenziare una patologia oncologica che, se non curata in tempo, potrebbe essere letale per chi ne soffre”. È la denuncia della consigliera regionale Maria. “Prenotazioni – proseguenella sua nota – che in assenza di un Cup unico regionale, vanno ...

