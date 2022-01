Golf | Dubai Desert Classic | Pavan terzo dopo il primo round | Hansen davanti a tutti

sportface2016 : #Golf #DubaiDesertClassic Andrea #Pavan terzo dopo il primo round - OA_Sport : Golf: Andrea Pavan terzo dopo il primo giro a Dubai, davanti a tutti i big da Morikawa e Hovland in giù. Comanda Ha… - sportface2016 : #Golf, #DubaiDesertClassic al via: cinque gli azzurri in gara - Luxgraph : Golf, cinque azzurri al Dubai Desert Classic - sportface2016 : #Golf: 5 italiani in gara a Dubai -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Dubai

27° posto per Edoardo Molinari e Nino Bertasio , entrambi a - 2 su questo par 72 interno all'EmiratesClub, nel quale l'uno fa una sorta di continuo saliscendi tra birdie e bogey e l'altro è ...Ebden/Purcell - Ram/Salisbury, Kokkinakis/Kyrgios - Granollers - Zeballos, Danilina/Haddad Maia - Aoyama/Shibahara, Krejcikova/Siniakova - Kudermetova/Mertens 04.00(DP World Tour) -...Rory McIlroy, who is back at the Dubai Desert Classic for the first time since 2018, said Wednesday that the European Tour should allow players to compete in Saudi Arabia next week. The Saudi ...Golf, DP World Tour: i risultati del primo giro del Dubai Desert Classic, Andrea Pavan terzo. In testa Hansen, male Migliozzi e Laporta ...