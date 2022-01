Formazione insegnanti yoga Nidra: cosa sapere (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lo yoga Nidra è una vera e propria scienza che studia l’applicazione di una tecnica di rilassamento ad hoc, in grado di sfruttare la capacità di induzione di un sonno psichico. Tramite lo svolgimento di questa pratica, una caratteristica fondamentale che deve essere precisata è che il soggetto riesce a rimanere vigile durante la procedura. Questo è possibile perché la tecnica ha lo scopo di far raggiungere al soggetto uno stato in cui si trovi tra veglia e sonno, in modo che possa essere in una fase in cui ci sono collegamenti tra la dimensione conscia e quella subconscia. Conosciuta anche come la pratica del sonno, questa tecnica ha origini molto antiche che risalgono alla filosofia degli Indo-sarasvati. Si tratta di una serie di inni che hanno lo scopo di portare la mente a connettersi con i più profondi insegnamenti dello yoga. ... Leggi su udine20 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Loè una vera e propria scienza che studia l’applicazione di una tecnica di rilassamento ad hoc, in grado di sfruttare la capacità di induzione di un sonno psichico. Tramite lo svolgimento di questa pratica, una caratteristica fondamentale che deve essere precisata è che il soggetto riesce a rimanere vigile durante la procedura. Questo è possibile perché la tecnica ha lo scopo di far raggiungere al soggetto uno stato in cui si trovi tra veglia e sonno, in modo che possa essere in una fase in cui ci sono collegamenti tra la dimensione conscia e quella subconscia. Conosciuta anche come la pratica del sonno, questa tecnica ha origini molto antiche che risalgono alla filosofia degli Indo-sarasvati. Si tratta di una serie di inni che hanno lo scopo di portare la mente a connettersi con i più profondi insegnamenti dello. ...

