Chi è Dargen D'Amico, dalle Sacre Scuole con Guè Pequeno al cantautorap (Di giovedì 27 gennaio 2022) Di Dargen D'Amico abbiamo sentito spesso parlare, specialmente per le sue collaborazioni eccellenti e per i trascorsi in quella forma embrionale dei Club Dogo che si chiamava Sacre Scuole. Oggi Jacopo Matteo Luca D'Amico è un artista che ha collezionato ben 9 album solisti ed è pronto per sbarcare al Festival di Sanremo 2022 con l'inedito Dove Si Balla. Chi è Dargen D'Amico Dargen D'Amico, all'anagrafe Jacopo Matteo Luca D'Amico, nasce a Milano nel 1980. Nella sua città frequenta le strade, dove si svolgono le sfide di freestyle che sono sempre una palestra per i rapper. In quegli ambienti conosce Guè Pequeno e Jake La Furia. I tre trovano un'intesa e nascono le Sacre

