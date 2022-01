Volley, SuperLega: Milano espugna Monza nel recupero, Taranto vince lo scontro salvezza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Stasera si sono giocati due recuperi della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Milano ha espugnato Monza con un roboante 3-0 (25-22; 25-16; 25-22) nell’incontro valido per la 15ma giornata: i meneghini sono sempre rimasti in controllo del confronto, hanno infilato la quarta vittoria consecutiva e hanno inflitto ai brianzoli il quarto ko nelle ultime cinque uscite. I ragazzi di coach Roberto Piazza balzano al quinto posto in classifica generale, mentre gli uomini di Massimo Eccheli restano in settima piazza e il loro girone di ritorno si sta rivelando deficitario. A trascinare i meneghini sono stati gli schiacciatori Yuki Ishikawa (13 punti) e Thomas Jaeschke (9), da segnalare anche i 4 muri del centrale Barthelemy Chinenyeze (9 punti complessivi) e gli 8 sigilli dell’opposto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Stasera si sono giocati due recuperi della, il massimo campionato italiano dimaschile.hatocon un roboante 3-0 (25-22; 25-16; 25-22) nell’incontro valido per la 15ma giornata: i meneghini sono sempre rimasti in controllo del confronto, hanno infilato la quarta vittoria consecutiva e hanno inflitto ai brianzoli il quarto ko nelle ultime cinque uscite. I ragazzi di coach Roberto Piazza balzano al quinto posto in classifica generale, mentre gli uomini di Massimo Eccheli restano in settima piazza e il loro girone di ritorno si sta rivelando deficitario. A trascinare i meneghini sono stati gli schiacciatori Yuki Ishikawa (13 punti) e Thomas Jaeschke (9), da segnalare anche i 4 muri del centrale Barthelemy Chinenyeze (9 punti complessivi) e gli 8 sigilli dell’opposto ...

