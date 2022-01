Sanremo 2022, e se Amadeus fosse positivo al Covid? Spunta il piano B (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Manca ormai pochissimo a Sanremo 2022 e gli autori stanno valutando ogni scenario possibile. Uno di questi è l’eventuale positività di Amadeus al Covid-19. In molti si sono chiesti cosa succederebbe in quel caso. D’altronde, la variante Omicron sta colpendo una bella fetta di italiani e il rischio di essere contagiati è abbastanza alto. Laddove il conduttore risultasse positivo, i vertici della manifestazione hanno già in mente il piano b. Intanto, buone notizie per Aka7even che ha affermato di essere negativo. Sanremo 2022, svelate le cover dei big: sul palco grandi ritorni La redazione del Festival ha svelato le cover che i big porteranno in gara insieme ad un altro ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Manca ormai pochissimo ae gli autori stanno valutando ogni scenario possibile. Uno di questi è l’eventuale positività dial-19. In molti si sono chiesti cosa succederebbe in quel caso. D’altronde, la variante Omicron sta colpendo una bella fetta di italiani e il rischio di essere contagiati è abbastanza alto. Laddove il conduttore risultasse, i vertici della manifestazione hanno già in mente ilb. Intanto, buone notizie per Aka7even che ha affermato di essere negativo., svelate le cover dei big: sul palco grandi ritorni La redazione del Festival ha svelato le cover che i big porteranno in gara insieme ad un altro ...

