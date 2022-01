L’assessore Poli | “Così è un delirio | le regole della quarantena nelle scuole vanno cambiate”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bergamo. Si cercano soluzioni, si scrive al Ministero, alla Regione, perché la scuola, gli alunni, gli studenti, il personale, i dirigenti scolastici e le famiglie sono in una situazione ormai insostenibile. “C’è poca chiarezzaprocedure – afferma convintaall’Istruzione del Comune di Bergamo Loredana-. Ho ricevuto diverse telefonate da parte di dirigenti scolastici perlessi. Dicono che, quando chiamano Ats, ottengono indicazioni differenti in base all’orario e all’operatore che risponde. Questo è sintomatico del caos che si è venuto a creare attorno alla gestione del Covid all’interno degli istitui scolastici”. Secondoè necessario mettere mano ai regolamenti: “I problemi si verificano non solo all’Ats di Bergamo. Sono in contatto con colleghi di altre città lombarde e anche loro ...