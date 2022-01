Il laboratorio pazzo di Nick Nurse e Masai Ujiri

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Volendo scherzare con le percezioni, si potrebbe dire che i Toronto Raptors vivono in una bolla da ormai quattro stagioni. Prima la bolla onirica del titolo 2019, il primo della storia della franchigia; poi la bolla di Orlando, dove nonostante la partenza di Kawhi Leonard e le difficoltà della prima ondata della pandemia i Raptors uscirono soltanto alla settima partita della semifinale contro Boston; poi ancora la bolla di Tampa, sempre in Florida, dove i Raptors hanno dovuto giocare tutta la passata stagione per motivi di protocollo sanitario; e infine la bolla di para-mediocrità in cui sembrano finiti in questa stagione NBA 2021-22. Undicesimo attacco e diciannovesima difesa: quindicesimi spaccati per Net Rating (leggermente positivo, +0.7) e un record di 23 vittorie e 22 sconfitte. In questa stagione i Raptors hanno vinto due volte sul campo dei Milwaukee Bucks campioni NBA in ...