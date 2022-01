Festival, il sindaco di Sanremo: “Avere il 100% del pubblico è un messaggio molto importante” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il conto alla rovescia è già iniziato. Manca pochissimo alla prossima edizione del Festival di Sanremo, condotta dall’ormai veterano Amadeus, anche quest’anno presentatore e direttore creativo. Sanremo, dal canto suo, si sta preparando per l’evento più atteso dell’anno: il Festival della canzone italiana. Sanremo, parla il sindaco Biancheri: “C’è una ripartenza” Il sindaco Alberto Biancheri è intervenuto a Non stop news, su RTL 102.5, ed ha detto: “Un Festival della ripartenza. La mia speranza è tornare alla normalità. Su 130 ricoveri all’ospedale di Sanremo non c’è ricoverato nessuno che ha fatto la terza dose”. Il sindaco di Sanremo ha raccontato come la città si sta preparando all’evento: ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il conto alla rovescia è già iniziato. Manca pochissimo alla prossima edizione deldi, condotta dall’ormai veterano Amadeus, anche quest’anno presentatore e direttore creativo., dal canto suo, si sta preparando per l’evento più atteso dell’anno: ildella canzone italiana., parla ilBiancheri: “C’è una ripartenza” IlAlberto Biancheri è intervenuto a Non stop news, su RTL 102.5, ed ha detto: “Undella ripartenza. La mia speranza è tornare alla normalità. Su 130 ricoveri all’ospedale dinon c’è ricoverato nessuno che ha fatto la terza dose”. Ildiha raccontato come la città si sta preparando all’evento: ...

