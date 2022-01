Beautiful, anticipazioni al 5 febbraio: Thomas viene operato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Beautiful, anticipazioni dal 31 gennaio al 5 febbraio. Thomas, svenuto dopo l’ennesima visione, viene portato in ospedale e poi operato. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 31 gennaio al 5 febbraio. Thomas viene portato in ospedale dopo essere svenuto in seguito all’ennesima visione avuta. Fortunatamente per lui Hope era li presente Leggi su 2anews (Di mercoledì 26 gennaio 2022)dal 31 gennaio al 5, svenuto dopo l’ennesima visione,portato in ospedale e poi. Arrivano le ultimedella trama delle puntate di, dal 31 gennaio al 5portato in ospedale dopo essere svenuto in seguito all’ennesima visione avuta. Fortunatamente per lui Hope era li presente

Advertising

infoitcultura : Beautiful anticipazioni: un'amara e sconvolgente scoperta - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: Liam è molto deluso da Hope - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: Thomas in ospedale, la visita è inaspettata - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 25 gennaio 2022 - infoitcultura : BEAUTIFUL dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022, anticipazioni puntate -