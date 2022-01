Una vita anticipazioni: Lolita peggiora, sta morendo? (Di martedì 25 gennaio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 26 gennaio 2022? Scopriremo che cosa ne è stato di Bellita e che cosa sta nascondendo Josè ? I sospetti di Rosina e di Susana, troveranno riscontro? Non ci resta che scoprirlo con le ultime news da Acacias 38. Nell’episodio di domani, vedremo la seconda parte del capitolo 1313 di Acacias 38, vedremo anche come Genoveva, dopo essersi confessata, si prepara anche a lasciare il carcere. Felipe stenta a credere che tutto questo stia per accadere ma purtroppo, a quanto pare, la Salmeron se l’è cavata per l’ennesima volta. Le condizioni di salute di Lolita sembrano peggiorare sempre di più… Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama per la puntata di domani, 26 gennaio 2022. Una vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 25 gennaio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 26 gennaio 2022? Scopriremo che cosa ne è stato di Bellita e che cosa sta nascondendo Josè ? I sospetti di Rosina e di Susana, troveranno riscontro? Non ci resta che scoprirlo con le ultime news da Acacias 38. Nell’episodio di domani, vedremo la seconda parte del capitolo 1313 di Acacias 38, vedremo anche come Genoveva, dopo essersi confessata, si prepara anche a lasciare il carcere. Felipe stenta a credere che tutto questo stia per accadere ma purtroppo, a quanto pare, la Salmeron se l’è cavata per l’ennesima volta. Le condizioni di salute disembranore sempre di più… Ma vediamo adesso lee la trama per la puntata di domani, 26 gennaio 2022. Una...

