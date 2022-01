Tassonomia verde, si va verso l’ennesimo rinvio. E l’Italia chiede di abbassare i requisiti per riconoscere come ‘verdi’ gli impianti che producono gas (Di martedì 25 gennaio 2022) Da un lato i governi di alcuni Paesi, dall’altro il parere dei tecnici. Sull’altra sponda le lobby e i governi che, invece, sostengono fonti energetiche finora considerate ‘non verdi’. Così la Commissione europea continua a prendere tempo e, a Bruxelles, si parla della possibilità che l’adozione dell’atto delegato sulla Tassonomia verde, quello che ne contiene i dettagli di applicazione, venga rinviata. come spiegato da un funzionario Ue, la causa starebbe tutta nel “processo caotico e polarizzante” che si è venuto a creare attorno al provvedimento che dovrebbe orientare gli investimenti verdi sulle fonti di energia nell’Ue. La possibilità del rinvio – La possibilità è emersa durante le discussioni che si stanno avendo in queste ore alla Commissione europea. Le pressioni non sono certo mancate negli ultimi mesi, ma in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Da un lato i governi di alcuni Paesi, dall’altro il parere dei tecnici. Sull’altra sponda le lobby e i governi che, invece, sostengono fonti energetiche finora considerate ‘non verdi’. Così la Commissione europea continua a prendere tempo e, a Bruxelles, si parla della possibilità che l’adozione dell’atto delegato sulla, quello che ne contiene i dettagli di applicazione, venga rinviata.spiegato da un funzionario Ue, la causa starebbe tutta nel “processo caotico e polarizzante” che si è venuto a creare attorno al provvedimento che dovrebbe orientare gli investimenti verdi sulle fonti di energia nell’Ue. La possibilità del– La possibilità è emersa durante le discussioni che si stanno avendo in queste ore alla Commissione europea. Le pressioni non sono certo mancate negli ultimi mesi, ma in ...

