Palazzo & locali | la mappa dei tavolini del potere dove  si fanno le grandi manovre

Advertising

LucaBizzarri : Io mi immagino solo quell’elettore che ha scritto il nome strano ed è lì che aspetta che venga letto convinto di es… - Palazzo_Chigi : Questa mattina il Presidente Draghi e il Ministro Cartabia hanno incontrato Paola e Claudio Regeni, genitori di Giu… - sebmes : Frattini va al Quirinale, Conte torna a Palazzo Chigi e Salvini si riprende il Viminale. Se il patto è questo, c’è… - Massimi68945038 : @fattoquotidiano Vi piacerebbe , invece rimane al suo posto , con l'aiuto del vostro amore Conte , che tifa perché… - kahsay_mearg : La politica di @MarinaSereni & @Palazzo_Chigi rispetto alla pulizia etnica nel #Tigray e al blocco umanitario impos… -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo &

Micromega

L'amarezza che traspira daChigi in queste ore non è però dovuta alle schede bianche, quanto al dibattito tutto autoreferenziale che finisce con il coinvolgere il presidente del Consiglio in ...Secondo Gasparri comunque, se si verificasse un passaggio di Mario Draghi daChigi al Colle, non sarebbe opportuno avere un tecnico alla guida del governo: 'Una coppia di tecnici, Draghi al ...venezia “Nu Fest”, il festival di musica elettronica e contemporanea organizzato da Veneto Jazz, porta in laguna tre appuntamenti. A Venezia, nelle sedi di Teatrino di Palazzo Grassi e di Fondaco dei ...Durante la cerimonia di passaggio del testimone da Rotterdam a Torino, tenutasi poco fa a Palazzo Madama, è stato deciso attraverso l'estrazione a sorte come sarà la composizione delle due Semifinali.