Barcellini Policlinico Milano | “Con ravulizumab benefici per pazienti con emoglobinuria parossistica notturna”

(Adnkronos) – "Per i pazienti con emoglobinuria parossistica notturna (Epn), fino a poco tempo fa la terapia era solo di supporto: trasfusioni, acido folico, la supplementazione con ferro, fino al trapianto del midollo osseo allogenico che è l'unico approccio curativo, ma con un'importante morbilità e mortalità. Oggi, fortunatamente, abbiamo a disposizione un'arma in più: ravulizumab, un nuovo anticorpo monoclonale che può essere somministrato ogni 8 settimane rispetto alla terapia standard eculizumab che richiede un'infusione in ospedale ogni 15 giorni. Dunque, avere a disposizione un farmaco come ravulizumab, che ha un minor carico di trattamento, ma la stessa efficacia e sicurezza, è un importante passo avanti per i pazienti con Epn, ma si tratta di una terapia da ...

