Toronto, Insigne non basta: offerti 10 milioni a stagione a Belotti (Di martedì 25 gennaio 2022) Lorenzo Insigne non basta al Toronto. I canadesi starebbero preparando un’offerta galattica per Andrea Belotti. Cifre simili a quelle messe sul piatto per il capitano del Napoli: 10 milioni a stagione per i prossimi 5 anni, con 5 milioni di euro di bonus. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Lorenzononal. I canadesi starebbero preparando un’offerta galattica per Andrea. Cifre simili a quelle messe sul piatto per il capitano del Napoli: 10per i prossimi 5 anni, con 5di euro di bonus. SportFace.

Advertising

Glongari : Il #Toronto insiste per #Belotti. Pronta una nuova proposta per giugno sullo stile di quella per Insigne con un qui… - sportface2016 : #Toronto, #Insigne non basta: offerti 10 milioni a stagione a #Belotti - devilacm7 : @bimbodibarella Ma che gliene fotte. I calciatori sono tutti mercenari, interessa solo lo stipendio. Pellè in Cina,… - nello_paolo : @pabla77 Stai troppo avanti. Qua ancora pensano a insigne a toronto e a mettens che non rinnova ancora. P.s. pabla… - Ruud_Mo : @CiccCap Insigne a Toronto dura 6 mesi. Segnatevelo pure. -