Nessun uomo di parte al Colle. Il campo comincia a restringersi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il centrosinistra vuole un accordo con la Lega , ma non avallerà soluzioni di parte anche se ammantate da profili istituzionali. Il presidente della Repubblica non ha un programma. La rotta che è chiamato... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il centrosinistra vuole un accordo con la Lega , ma non avallerà soluzioni dianche se ammantate da profili istituzionali. Il presidente della Repubblica non ha un programma. La rotta che è chiamato...

Advertising

Bino20081899 : RT @LelaDipi: Vado a dormire con un pensiero che ogni tanto mi torna in mente. Nessun uomo mi ha mai regalato un mazzo di fiori. Ma neanch… - odiarciinsieme : @cinismoepesto la memoria del suo computer piena come la luna sua e di Filippo ma quest'uomo sforna hit come nessun… - CarlaGommy : RT @Misurelli77: La gente parla a volte della crudeltà “bestiale” dell’uomo, ma ciò è terribilmente ingiusto e offensivo per le bestie: nes… - _mediocretes : @nero_capitano @CostolaDiAdamo @FNOMCeO Guarda che stiamo dicendo la stessa cosa :) Sono stati fatti. Che siano fat… - Maria_AnnaPatti : RT @chiaratonda2021: Tu puoi, ogni volta che lo desideri, ritirarti in te stesso. Nessun ritiro è più tranquillo né meno disturbato per l’u… -