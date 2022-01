Manuel Bortuzzo abbandona il reality! “L’addio” di Lulù Selassiè (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lulù Selassiè dice “addio” a Manuel Bortuzzo con un gesto molto speciale. Ecco cos’è successo in casa tra i due concorrenti Ultimo giorno di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip per uno dei concorrenti più amati di questa sesta edizione del reality show. Come già annunciato da Alfonso Signorini, infatti, Manuel Bortuzzo si trova costretto ad interrompere l’esperienza nel loft di Cinecittà per problemi fisici che non gli consentirebbero di proseguire il gioco con i migliori presupposti. Proprio alla luce di difficile decisione, Lulù si prepara a dire “addio” (solo per poco) al ragazzo che le ha fatto perdere la testa e del quale si è innamorata sin dal primo istannte e decide di farlo in un modo molto speciale. Mentre il resto della Casa è radunato ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 24 gennaio 2022)dice “addio” acon un gesto molto speciale. Ecco cos’è successo in casa tra i due concorrenti Ultimo giorno di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip per uno dei concorrenti più amati di questa sesta edizione del reality show. Come già annunciato da Alfonso Signorini, infatti,si trova costretto ad interrompere l’esperienza nel loft di Cinecittà per problemi fisici che non gli consentirebbero di proseguire il gioco con i migliori presupposti. Proprio alla luce di difficile decisione,si prepara a dire “addio” (solo per poco) al ragazzo che le ha fatto perdere la testa e del quale si è innamorata sin dal primo istannte e decide di farlo in un modo molto speciale. Mentre il resto della Casa è radunato ...

