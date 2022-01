La terribile esperienza dell' attrice avvenuta agli esordi della sua carriera

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Molestie sulle donne: come difendersi guarda le foto La lista di attrici e aspiranti tali che sono state molestate da personaggi influentio star system – Harvey Weinstein in primis – sembra allungarsi di giorno in giorno. Oggi, ad aggiungersi c’è anche uno dei nomi più importanti del mondo di Hollywood, Goldie Hawn, 76 anni. Leggi anche › Harvey Weinstein condannato: 23 anni di carcere all’ex produttore cinematografico ...