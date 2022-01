Elezione nuovo presidente della Repubblica | LA DIRETTA (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA – Elezione nuovo presidente della Repubblica: la DIRETTA di WebMagazine24. Iniziano oggi le votazioni per nominare il nuovo capo dello stato. Elezione nuovo presidente della Repubblica: la DIRETTA di WebMagazine24 L'articolo Elezione nuovo presidente della Repubblica LA DIRETTA proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA –: ladi WebMagazine24. Iniziano oggi le votazioni per nominare ilcapo dello stato.: ladi WebMagazine24 L'articoloLAproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

AlexBazzaro : Domani, ore 16.41 inizia la mia parte di chiama. Un voto al giorno sino ad elezione del nuovo… - Roberto_Fico : Alle 15 il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Stamattina… - Agenzia_Ansa : Nuovo allarme dei presidi: 'Mentre la politica è concentrata solo sull'appuntamento, di cui non disconosciamo la ri… - lifegate : Da oggi cominciano le votazioni del parlamento in seduta comune per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.… - arosamor : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo allarme dei presidi: 'Mentre la politica è concentrata solo sull'appuntamento, di cui non disconosciamo la rilevanz… -