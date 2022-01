Alfonso Signorini al Quirinale? Il conduttore commenta il voto al Grande Fratello VIP (Di martedì 25 gennaio 2022) Grande Fratello VIP più che un reality è oramai uno spazio autogestito da Alfonso Signorini: telenovelas da settimanale patinato, faide fra opinioniste vip, balletti di ex vipponi e ora persino il commento a ciò che coinvolge la vita del conduttore. E infatti Alfonso Signorini ha aperto la puntata del 24 gennaio 2022 di Grande Fratello VIP raccontando di aver ricevuto un voto durante il primo scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, avvenuto proprio nella medesima odierna giornata. Intorno alle ore 21:45, infatti, il conduttore ha agevolato un breve filmato in cui possiamo vedere una parte degli scrutini avvenuti alla Camera dei Deputati dove dalla viva voce di Roberto Fico si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 25 gennaio 2022)VIP più che un reality è oramai uno spazio autogestito da: telenovelas da settimanale patinato, faide fra opinioniste vip, balletti di ex vipponi e ora persino il commento a ciò che coinvolge la vita del. E infattiha aperto la puntata del 24 gennaio 2022 diVIP raccontando di aver ricevuto undurante il primo scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, avvenuto proprio nella medesima odierna giornata. Intorno alle ore 21:45, infatti, ilha agevolato un breve filmato in cui possiamo vedere una parte degli scrutini avvenuti alla Camera dei Deputati dove dalla viva voce di Roberto Fico si ...

