Sci alpino | Sofia Goggia cade nel superG di Cortina Lesione parziale del legamento | può recuperare per Pechino 2022

(Di domenica 23 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 18.50:sarà a! Di seguito il comunicato della Fisi a seguito della risonanza magnetica:, caduta nel corso deligante femminile divalevole per la Coppa del mondo, è stata visitata presso la clinica La Madonnina di Milano dalla Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che ha sottoposto la campionessa olimpica a una risonanza magnetica a entrambe le ginocchia e a una TAC, le quali hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con unadelcrociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea.comincerà da ...

Advertising

GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - CittadinidiTwtt : RT @Esercito: A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima Elena! ? ??… - infoitsport : Sci alpino, le dichiarazioni degli azzurri dopo la discesa-bis di Kitzbühel. Paris: 'Il 7° posto non mi soddisfa' -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

CdMDoppietta elvetica nella Discesa libera di Coppa del Mondo didi Kitzbühel (Austria), con Beat Feuz (1'56"68) davanti a Marco Odermatt (1'56"89). Al 17° posto Matteo ...... caduta nel corso del supergigante femminile di Cortina, valevole per la Coppa del mondo di, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro che verrà valutato nelle prossime ore ...CORTINA - È una partnership dedicata alla sportività e alla valorizzazione del territorio, quella confermata tra Audi e Cortina, località che proprio in questi giorni ospita ...Poco prima delle 15 il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria è stato allertato per una scialpinista infortunatasi ad un’arto inferiore a quota 2200 metri, sotto Punta Prato Pulito, nel Parco Nazionale ...