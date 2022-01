(Di domenica 23 gennaio 2022) Secondo appuntamento con “La”, la nuovadiche ha sbancato glialla premiere con quasi 6 milioni di telespettatori e picchi del 33% di share. Siamo nell’Italia degli anni ’60 con tematiche sempre attuali: ?l’emancipazione femminile, la parità di genere, e il rispetto delle differenze socio-culturali. Al centro, una donna coraggiosa e forte, interpretata da, le sue vicissitudini, il riscatto sociale ma anche la sua struggente storia d’amore. Una giovane donna calabrese per garantire un futuro migliore alla sua famiglia decide di accettare il matrimonio per procura con un agricoltore vicentino e trasferirsi al Nord. Siamo nell’Italia degli anni di grandi cambiamenti e di trasformazioni sociali in tutti i campi, dal costume alla politica. Il Paese è ...

Advertising

bubinoblog : LA SPOSA: PROSEGUE LA SERIE DI RAI1 CON SERENA ROSSI TRA BOOM DI ASCOLTI E POLEMICHE -

Ultime Notizie dalla rete : SPOSA PROSEGUE

'Ci sono rimasto male -lo scrittore - ma nemmeno poi tanto, dai. Quando hai una malattia ... 2013), 'Palladium Lectures' (2 dvd + libro; Feltrinelli, 2013), 'Smith&Wesson' (2014), 'La......con la sua impeccabile sobrietà stilistica.' Un'asciuttezza della rappresentazione che si...ci rende il personaggio uno dei più familiari e commoventi della letteratura del Novecento.'...Prosegue l'appuntamento con La Sposa, la fiction campione di ascolti con protagonista Serena Rossi che tornerà in onda domenica 30 gennaio con la messa in onda della terza e ultima puntata in prima vi ...Primi contatti tra francesi e inglesi in vista di un matrimonio. La concorrenza sulle tariffe e il piano di Tim per separare rete e società dei servizi ...