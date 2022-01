Federico Fashion Style: chi è, età, carriera, chi è la moglie Letizia, figlia, Instagram, saloni, prezzi (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna finalmente l’appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi anche Federico Fashion Style, il noto parrucchiere dei vip che si lascerà andare e si racconterà a cuore aperto, proprio lui reduce dal successo di Ballando con le Stelle. Federico Fashion Style: chi è, età, lavoro, saloni Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, è un noto Hair Stylist originario di Anzio. E’ nato il 5 ottobre del 1989 ad Anzio ed è conosciuto per essere il parrucchiere dei vip. Famosi i suoi saloni ad Anzio, Milano e Roma. Federico è anche il protagonista del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna finalmente l’appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi anche, il noto parrucchiere dei vip che si lascerà andare e si racconterà a cuore aperto, proprio lui reduce dal successo di Ballando con le Stelle.: chi è, età, lavoro,Lauri, meglio conosciuto come, è un noto Hair Stylist originario di Anzio. E’ nato il 5 ottobre del 1989 ad Anzio ed è conosciuto per essere il parrucchiere dei vip. Famosi i suoiad Anzio, Milano e Roma.è anche il protagonista del ...

