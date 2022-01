Vertici via Zoom e incontri tra i leader. Il rush finale per il Quirinale (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Vertici via Zoom, incontri, contatti, trattative tra emissari, polemiche, minacce di espulsioni, sospetti e veleni. C'è un po' di tutto in questo rush finale in vista della partita del Quirinale che si apre lunedì. Salvini prefigura "un'elezione rapida" ma al momento le prime tre votazioni dovrebbero andare a vuoto. Se ci sarà scheda bianca o una candidatura di bandiera lo decideranno le forze politiche insieme ai grandi elettori. Domenica pomeriggio tocca a Letta e a Speranza comunicare la strategia del Pd e di Leu (i due si vedranno prima con Conte, in serata sarà la volta del presidente M5s, lunedì mattina tocca a FI e probabilmente a Lega e Fdi). Fari puntati sempre su Draghi ma tra gli esponenti della squadra di governo c'è la consapevolezza che la partita sarà lunga. Tutte ... Leggi su agi (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI -via, contatti, trattative tra emissari, polemiche, minacce di espulsioni, sospetti e veleni. C'è un po' di tutto in questoin vista della partita delche si apre lunedì. Salvini prefigura "un'elezione rapida" ma al momento le prime tre votazioni dovrebbero andare a vuoto. Se ci sarà scheda bianca o una candidatura di bandiera lo decideranno le forze politiche insieme ai grandi elettori. Domenica pomeriggio tocca a Letta e a Speranza comunicare la strategia del Pd e di Leu (i due si vedranno prima con Conte, in serata sarà la volta del presidente M5s, lunedì mattina tocca a FI e probabilmente a Lega e Fdi). Fari puntati sempre su Draghi ma tra gli esponenti della squadra di governo c'è la consapevolezza che la partita sarà lunga. Tutte ...

Advertising

fisco24_info : Vertici via Zoom e incontri tra i leader. Il rush finale per il Quirinale: AGI - Vertici via zoom, incontri, contat… - Virus1979C : Quirinale, la diretta – Berlusconi resta a Milano e parla ai vertici di Forza Italia: “Non ho ancora deciso”. Salvi… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Quirinale, la diretta – Berlusconi resta a Milano e parla ai vertici di Forza Italia: “Non ho ancora deciso”. Salvini i… - happyproudhuman : RT @lucianoghelfi: #Quirinale, il #vertice del #centrodestra slitta dalle 16 alle 18 perché alle 16.30 #Berlusconi vedrà, sempre via zoom i… - RobertoRenga : RT @petergomezblog: Quirinale, la diretta – Berlusconi resta a Milano e parla ai vertici di Forza Italia: “Non ho ancora deciso”. Salvini i… -