Quirinale, Berlusconi rinuncia: “Per responsabilità nazionale” (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma. Silvio Berlusconi sceglie e annuncia che fa un passo indietro. Una rinuncia per la corsa al Quirinale “in nome della ricerca dell’unità del Paese”. “Faremo proposta condivisa del centrodestra all’altezza in grado di avere il massimo consenso possibile”. È la linea di Berlusconi che in una nota rimarca come “Mario Draghi deve rimanere al suo posto, si completi l’opera con l’attuale governo”. In un messaggio letto da Licia Ronzulli al termine del vertice di centrodestra, le motivazioni di Berlusconi che rileva: “L’Italia oggi ha bisogno di unità, al di là della distinzione maggioranza-opposizione, intorno allo sforzo per combattere la gravissima emergenza sanitaria, per far uscire il paese dalla crisi”. “La nazione riparte nei momenti difficili se tutti sappiamo trovare, come avvenne nel ... Leggi su bergamonews (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma. Silviosceglie e annuncia che fa un passo indietro. Unaper la corsa al“in nome della ricerca dell’unità del Paese”. “Faremo proposta condivisa del centrodestra all’altezza in grado di avere il massimo consenso possibile”. È la linea diche in una nota rimarca come “Mario Draghi deve rimanere al suo posto, si completi l’opera con l’attuale governo”. In un messaggio letto da Licia Ronzulli al termine del vertice di centrodestra, le motivazioni diche rileva: “L’Italia oggi ha bisogno di unità, al di là della distinzione maggioranza-opposizione, intorno allo sforzo per combattere la gravissima emergenza sanitaria, per far uscire il paese dalla crisi”. “La nazione riparte nei momenti difficili se tutti sappiamo trovare, come avvenne nel ...

