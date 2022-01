Primo incontro tra Kishida e Biden: uniti contro Cina, Nord Corea e Russia (Di sabato 22 gennaio 2022) Venerdì è avvenuto il Primo incontro ufficiale, da quando ha assunto l’incarico a ottobre di Primo ministro del Giappone, tra Kishida Fumio e il presidente degli Stati uniti Joe Biden. I leader, come riporta il North Korea Times, prima di ieri hanno avuto solo una breve conversazione a margine del vertice sul clima Cop26 tenutosi a Glasgow lo scorso novembre. Ma Biden ha sempre cercato di mantenere buoni rapporti con Kishida e infatti è stato il Primo leader a chiamarlo, la mattina del suo Primo giorno di entrata in carica. L’incontro, in videochiamata, è durato 80 minuti e si è concentrato principalmente sugli assetti e sfere d’influenza nella regione ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 22 gennaio 2022) Venerdì è avvenuto ilufficiale, da quando ha assunto l’incarico a ottobre diministro del Giappone, traFumio e il presidente degli StatiJoe. I leader, come riporta il North Korea Times, prima di ieri hanno avuto solo una breve conversazione a margine del vertice sul clima Cop26 tenutosi a Glasgow lo scorso novembre. Maha sempre cercato di mantenere buoni rapporti cone infatti è stato illeader a chiamarlo, la mattina del suogiorno di entrata in carica. L’, in videochiamata, è durato 80 minuti e si è concentrato principalmente sugli assetti e sfere d’influenza nella regione ...

