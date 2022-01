Instagram a pagamento: brutte notizie o bufale? ecco la verità (Di sabato 22 gennaio 2022) Instagram e gli altri social di Zuckerberg, si vocifera, stiano per diventare a pagamento. Ma sarà vero? Nuove iscrizioni premium ai profili degli influencer d’ora in poi. ecco cosa e quali sono le novità che vedranno, forse, i follower. Instagram sta per diventare a pagamento? – Computermagazine.itNon solo OnlyFans, ma adesso, si arriverà a pagare un abbonamento per contenuti esclusivi anche su altre applicazioni. È questa la rivoluzione di Instagram ideata dal proprietario Marck Zuckerberg, e che sta facendo il giro dei social. Mettiamo le mani avanti: SONO VOCI DI CORRIDOIO. Andiamo avanti. La notizia compare in molti articoli dei media e di alcune testate famose, e molti creatori hanno già cominciato ad avvisare i proprio follower, nonostante inizialmente si credesse che questa ... Leggi su computermagazine (Di sabato 22 gennaio 2022)e gli altri social di Zuckerberg, si vocifera, stiano per diventare a. Ma sarà vero? Nuove iscrizioni premium ai profili degli influencer d’ora in poi.cosa e quali sono le novità che vedranno, forse, i follower.sta per diventare a? – Computermagazine.itNon solo OnlyFans, ma adesso, si arriverà a pagare un abbonamento per contenuti esclusivi anche su altre applicazioni. È questa la rivoluzione diideata dal proprietario Marck Zuckerberg, e che sta facendo il giro dei social. Mettiamo le mani avanti: SONO VOCI DI CORRIDOIO. Andiamo avanti. La notizia compare in molti articoli dei media e di alcune testate famose, e molti creatori hanno già cominciato ad avvisare i proprio follower, nonostante inizialmente si credesse che questa ...

