Calcio, sarà Di Bello ad arbitrare Milan-Juventus (Di sabato 22 gennaio 2022) Marco Di Bello dirigerà il match di San Siro tra Milan e Juventus. Con i rossoneri una striscia positiva di 6 vittorie all`attivo. In totale sono 12 i precedenti, con 9 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. In questa stagione ha già diretto la squadra di Pioli nelle vittorie contro Lazio ed Atalanta. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 22 gennaio 2022) Marco Didirigerà il match di San Siro tra. Con i rossoneri una striscia positiva di 6 vittorie all`attivo. In totale sono 12 i precedenti, con 9 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. In questa stagione ha già diretto la squadra di Pioli nelle vittorie contro Lazio ed Atalanta.

Advertising

CorSport : #MilanJuve, #Orsato non ci sarà: cambia l’arbitro ?? - sportmediaset : Cambia l'arbitro di Milan-Juventus: #Orsato non ci sarà. #SportMediaset - Daniele20052013 : Damsgaard vale un nuovo acquisto: sarà il jolly di Giampaolo? - davideinno85 : RT @JPeppp: Vi sono bastati 15 minuti per descrivere Aké come nuovo fenomeno del calcio mondiale, e adesso vi lamentate con la società per… - LucaMaritano : RT @JPeppp: Vi sono bastati 15 minuti per descrivere Aké come nuovo fenomeno del calcio mondiale, e adesso vi lamentate con la società per… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio sarà Verona - Bologna 2 - 1: Tudor di rimonta, ora sogna e punta la Juve VERONA - Il Verona fa sul serio e sogna in attesa di far visita alla Juventus (non ci sarà Simeone , che era diffidato ed è stato ammonito). Successo in rimonta e zona Europa League vicina per l' Hellas , che al 'Bentegodi' supera 2 - 1 in rimonta il Bologna e centra così il terzo ...

DIRETTA/ Verona Bologna (risultato finale 2 - 1): Kalinic punisce i felsinei! Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di ...

Genoa, Blessin: «Vi spiego come sarà il mio calcio» Calcio News 24 VERONA - Il Verona fa sul serio e sogna in attesa di far visita alla Juventus (non ciSimeone , che era diffidato ed è stato ammonito). Successo in rimonta e zona Europa League vicina per l' Hellas , che al 'Bentegodi' supera 2 - 1 in rimonta il Bologna e centra così il terzo ...Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto, edisponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di ...