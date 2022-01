Alex Belli, nuove confessioni di Delia: “Quello che facciamo in privato” (Di sabato 22 gennaio 2022) Ieri sera Alex Belli ha chiesto a Delia di essere onesta e parlare apertamente del loro rapporto libero. Probabilmente l’ex gieffino si riferisce alla stessa cosa di cui ha parlato Mirko Gancitano, che a Pomeriggio 5 ha rivelato che Belli e la Duran sarebbero “aperti” e “poliamorosi”. Subito dopo la puntata del GF Vip Delia ha parlato a Sophie Codegoni del rapporto libero che ha con il compagno. “Il rapporto libero di cui parla? Lui parla di culture e avere tante amicizie. In questo senso c’è libertà, è che ci piace giocare. Però c’è modo e modo di fare i game. Io mi sono baciata anche con le donne, ma condivido queste cose con mio marito. Ma tra la coppia, fare i game insieme, non da solo lontano da me. Capisci la differenza tra il condividere e il creare questo tra loro due con me fuori? Se fosse ... Leggi su biccy (Di sabato 22 gennaio 2022) Ieri seraha chiesto adi essere onesta e parlare apertamente del loro rapporto libero. Probabilmente l’ex gieffino si riferisce alla stessa cosa di cui ha parlato Mirko Gancitano, che a Pomeriggio 5 ha rivelato chee la Duran sarebbero “aperti” e “poliamorosi”. Subito dopo la puntata del GF Vipha parlato a Sophie Codegoni del rapporto libero che ha con il compagno. “Il rapporto libero di cui parla? Lui parla di culture e avere tante amicizie. In questo senso c’è libertà, è che ci piace giocare. Però c’è modo e modo di fare i game. Io mi sono baciata anche con le donne, ma condivido queste cose con mio marito. Ma tra la coppia, fare i game insieme, non da solo lontano da me. Capisci la differenza tra il condividere e il creare questo tra loro due con me fuori? Se fosse ...

