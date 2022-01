Pedofilia | sugli scandali della diocesi di Monaco indaga anche la procura | nel mirino 42 persone

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ladiha fatto partire le verifiche dopo la pubblicazione del rapportoabusi ai danni di minori nell’arcidie Frisinga. L’agenzia stampa Deutsche Presse-Agentur (Dpa) ha dato la notizia che sono sotto l’attenzione degli investigatori 42, accusate di essere responsabili a vario titologestione dei casi analizzati. Sulla vicenda è arrivatala voce del governo di Berlino, attraverso le parole di Christiane Hoffamnn, portavoce del cancelliere Olaf Scholz: «La Chiesa faccia chiarezza in modo completo e trasparente». Dal ministeroGiustizia arriva invece un parere ancora più netto: «È chiaro che non si tratta di una questione internachiesa. Dove ci sono ...

La Procura di Monaco ha fatto partire le verifiche dopo la pubblicazione del rapportoabusi ai danni di minori nell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga. L'agenzia stampa Deutsche ...casi di...Lo ha detto il Papa ricevendo i partecipanti all'Assemblea plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, all'indomani del Rapportoabusi compiuti dal 1945 al 2019 nella diocesi di ...Le parole del Pontefice all'udienza della Congregazione per la Dottrina della fede giungono il giorno dopo la pubblicazione di un rapporto sugli abusi avvenuti nell'arcidiocesi di Monaco di Baviera ...Il siluro contro Ratzinger arriva dal Vaticano. L'anima buona e il corpo inerme del Papa emerito abbandonati in solitudine dalla Santa Sede.