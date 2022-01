La vita di Luana D' Orazio vale 166mila euro?

(Di venerdì 21 gennaio 2022) L'Inail ha quantificato inl'indennizzo che percepiranno i familiari diD', la giovane morta lo scorso 3 maggio in un’incidente nell’azienda tessile in cui lavorava a Prato. La somma è stata...

, Jovanotti e l'anziano che voleva rifarsi una: le storie più lette sul sito di Repubblica nel 2021 di Andrea Bulleri 31 Dicembre 2021... lo scorso settembre, aveva aggiunto di voler fare di tutto perché "questa tragedia rimanga impunita:è diventata un simbolo, pagando con la sua. Chi ha causato la sua morte dovrà ...Ai parenti di Luana D'Orazio, la giovane operaia morta il 3 maggio scorso in un'incidente sul lavoro nell'azienda tessile in cui lavorava a Montemurlo (Prato), spettano 166mila euro ...Sarà di 166mila euro l’indennizzo Inail per i parenti della ragazza morta sul lavoro all’inizio dello scorso maggio in un’azienda ...