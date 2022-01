Green pass, la protesta dei tabaccai: “Milioni di italiani mica entrano solo per le sigarette” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen – “I Milioni di italiani che ogni giorno entrano in tabaccheria non lo fanno solo per acquistare le sigarette”: i tabaccai protestano contro l’obbligo di Green pass per entrare nei loro negozi. A Milioni entrano nelle tabaccherie “per avvantaggiarsi dei tanti servizi che offriamo”, fa presente Giovanni Risso, presidente nazionale della Federazione italiana tabaccai. Obbligo di Green pass, la protesta dei tabaccai Non è che i tabaccai campano solo sui distributori automatici di sigarette, all’esterno del negozio e alla portata di chi non ha il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen – “Idiche ogni giornoin tabaccheria non lo fannoper acquistare le”: ino contro l’obbligo diper entrare nei loro negozi. Anelle tabaccherie “per avvantaggiarsi dei tanti servizi che offriamo”, fa presente Giovanni Risso, presidente nazionale della Federazione italiana. Obbligo di, ladeiNon è che icampanosui distributori automatici di, all’esterno del negozio e alla portata di chi non ha il ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Draghi firma il Dpcm: ecco i negozi in cui non servirà il green pass ROMA - Il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm con la lista dei negozi in cui non è richiesto il green pass . 'Non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid', si legge, per ' esigenze alimentari e di prima necessità '. Per ' esigenze di salute , per le quali è sempre ...

