Francesca Cipriani svela perché ha lasciato il Grande Fratello Vip | la motivazione particolare

(Di venerdì 21 gennaio 2022), intervistata dai colleghi di SuperGuida TV ha parlato di svariati argomenti ma, fra i tanti, ha finalmenteto per quale motivo ha dovuto abbandonare la Casa delVip.

questa settimana ha rilasciato una lunga intervista fra le pagine di SuperGuidaTv. Un'intervista dove ha potuto parlare di Soleil Sorge e Delia Duran , le due donne che al momento ...è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip . Intervistata da Superguidatv, la showgirl non ha perso occasione anche per commentare le ultime ...Francesca Cipriani ha rilasciato una lunga intervista parlando anche delle sue ex coinquiline Soleil Sorge e Delia Duran.L'ex gieffina Francesca commenta le ultime dinamiche del Gf Vip. Francesca Cipriani è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Intervistata da Superguidatv, la showgi ...