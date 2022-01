“Dopo il GF Vip…” Delia Duran | si è già scoperto tutto | cosa succede alla fine del reality

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip 6 l’ingresso diha provocato scompiglio tra i concorrenti. Nei giorni scorsi la moglie di Alex Belli, squalificato quasi due mesi fa per aver violato il regolamento non avendo mantenuto le distanze di sicurezzate l’ennesimo faccia a faccia proprio con, ha avuto un crollo a causa di un messaggio aereo arrivato sulle teste dei vipponi. “Solex its real. Always connected (Solex è reale. Sempre connessi)” il messaggio volato sulle teste dei vipponi, con Soleil entusiasta escoppiata in lacrime e subito consolata da Manila Nazzaro e Miriana Trevisan dicendo di voler lasciare il marito., la propostail GF Vip 6 Pocoil cambio di ...