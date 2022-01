Covid | Fratoianni | ' da governo inutile barocchismo legislativo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Avrebbero potuto pensare alle Ffp2 gratuite per tutti i docenti e studenti già un mese fa. Non lo hanno voluto fare allora, e lo decidono oggi a fine gennaio. Peraltro solo per docenti e studenti in auto sorveglianza. Tutto ciò la dice lunga sul grado di improvvisazione, incapacità deldei migliori”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola. “Ma non è finita qui - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - si sa che sono un sostenitore convinto dei vaccini, dal primo momento, tanto che mi sono battuto e continuo a farlo affinché siano pubblici e disponibili in tutto il mondo. Ma questo ultimo decreto delnon è accettabile e con la campagna vaccinale c'entra poco o nulla. Leggere che serve il green pass per ritirare la pensione è assurdo, ...