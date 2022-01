Carceri | Salvi | Italia 149esima al mondo | sì a nuovi istituti

(Di venerdì 21 gennaio 2022) "L'ha da tempo scelto la strada del carcere come ultima ratio. Il nostro Paese è all'avanguardia nell'utilizzo di misure alternative e ulteriori passi avanti deriveranno ora dalle riforme della ...

Advertising

marcello_salvi : RT @Amici_inCarcere: @santegidionews continua le distribuzioni per gli @Amici_inCarcere Incontri,saluti a Rebibbia Femm,Velletri con la Pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri Salvi

Tiscali.it

Lo spiega il procuratore generale della Cassazione, Giovanni, nella sua relazione all'apertura dell'anno giudiziario."L'Italia è al 149esimo posto al mondo, uno degli ultimi dunque, nel ...Lo ha evidenziato il Pg della Cassazione Giovanni, parlando di una "grande dedizione" della ...l'innovazione del sistema penitenziario e rispondere alle tante emergenze che affliggono le...Sono 220 i positivi al Covid19 all’interno delle carceri siciliane con alcuni focolai significativi solo nella Sicilia orientale. The post Covid19, sono 220 i positivi nelle carceri siciliane, tutti c ...Obbligo di Green Pass base dal 1° febbraio per negozi, uffici pubblici, uffici postali e filiali bancarie: anticipazioni sul DPCM con le attività escluse.