Agro Nocerino, Coca, crack e sesso: 3 lucciole ai domiciliari e la gang non parla (Di venerdì 21 gennaio 2022) Droga e prostituzione a Pagani e l'Agro Nocerino, 3 donne vanno ai domiciliari perchè incinte oppure hanno da accudire bambini in tenera età. Sono quelle coinvolte nel giro di spaccio messo in piedi da zio e nipote Pepe ma soprattutto sono considerate le ragazze di Giovanna Forino che oltre alla Cocaina avrebbe gestito una casa per appuntamento dove le tre si prostituivano per accontentare clienti esigenti. Scrive il gip: "In considerazione del loro status di madri di figli minori, due sono madri di bambini nati tra il 2020 e il 2021, un'altra è in stato di gravidanza, si ritiene che per le tre donne debbano essere disposti i domiciliari giacchè non esistono quelle esigenze di eccezionale rilevanza (anche alla luce dei ruoli concretamente svolti dalle indagate) tali da superare il divieto di ...

