Upas, Marina Giulia Cavalli ricorda la figlia: «Ho sofferto tanto» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Anche se non ha mai rinunciato al lavoro, Marina Giulia Cavalli ha vissuto un dolore lacerante. Sei anni fa, sua figlia Arianna è morta a causa della leucemia. Questo lutto, impossibile da accettare, l'ha riavvicinata alla fede. Marina Giulia Cavalli ricorda la figlia Arianna In Un posto al sole, Marina Giulia Cavalli veste i panni del medico Ornella Bruni. Una donna risoluta, forte e sempre pronta ad aiutare gli altri. Il suo personaggio, però, non si distacca molto da ciò che l'attrice è nella realtà. Intervistata dal settimanale DiPiù, l'attrice ha parlato di un lutto che ha completamente stravolto la sua vita. Sei anni fa, Marina Giulia ha perso ...

